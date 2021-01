Melanie Meillard è la quarta atleta a non completare la manche quando sono scese in 23. Le altre sono Bucik, Stjernesund e Truppe.

Non trova mai il ritmo Marta Rossetti su uno slalom semplice come questo. L'azzurra chiude 17esima a 2.80 da Vlhova.

Irene Curtoni è la prima azzurra a scendere, ma non riesce a stare al tempo delle migliori. Chiude settima a 1.82. Le prime quattro hanno davvero fatto il vuoto (c'è un secondo tra la quarta e la quinta), ma non è una grande sorpresa.

Sono tutte lì le ultime scese! Katharina Liensberger sbaglia in alto ma non perde velocità e si piazza seconda, a 32 centesimi da Vlhova. Sarà una grande seconda manche...

Chiara Mair apre le danze con una prova pulita, senza grosse sbavature ma un po' in affanno nel finale. Chiude in 59.77 (tracciato molto lungo). Vediamo se sarà stata anche veloce.

Fa caldo, c'è nebbia e piovischia a Zagabria. Sarà dura per i pettorali alti, con la neve che potrebbe rovinarsi in fretta.

Sono sei le azzurre al via di questo slalom: 11 Irene Curtoni , 21 Marta Rossetti , 26 Martina Peterlini , 33 Lara Della Mea , 58 Anita Gulli , 63 Carlotta Saracco . Assenti Federica Brignone e Marta Bassino. A Semmering la migliore è stata Marta Rossetti , che ha chiuso 11esima (il suo miglior risultato in Coppa del Mondo).

Sulla collina di Sljeme si tiene il quarto slalom femminile stagionale. I primi due li ha vinti Petra Vlhova, mentre il terzo, a Semmering è andato a Michelle Gisin. Una giornata storica per due motivi: si è trattato del primo successo in Coppa del Mondo della svizzera e per la prima volta dopo 28 gare e quasi 4 anni, uno slalom di Coppa del Mondo non è stato vinto dal duo Shiffrin-Vlhova.