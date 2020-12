Rivivi la prima manche in VOD (Contenuto premium)

19:09 - Finita la prima manche, si riparte alle 20.45

Sono scesi tutti i 68 atleti al via dello slalom di Madonna di Campiglio. Comanda Solevaag, Vinatzer è terzo. Qualificati anche Gross, Moelgg e Maurberger, eliminati Liberatore e Kastlunger. L'ultimo a rientrare nei 30 è Zan Kranjec, che partirà per primo nella seconda manche. Appuntamento alle 20.45.

19:06 - Kastlunger non ce la fa

L'ultimo azzurro in gara, Tobias Kastlunger, scende col pettorale 64 e non riesce nell'impresa di qualificarsi. Chiude 47esimo a 4.32.

18:51 - Il limite per qualificarsi

Il 30esimo al momento è Zan Kranjec, staccato di 2.26 da Foss-Solevaag. Appena davanti (+2.23) c'è Simon Maurberger. Al sicuro gli altri azzurri nei trenta, mentre è già out Liberatore e deve ancora scendere Kastlunger.

18:48 - Maurberger ora rischia

Nestvold-Haugen e Holzmann sciano bene e chiudono davanti a Simon Maurberger, che scivola in 29esima piazza. Sono scesi in 44 su 68.

18:44 - Liberatore, niente da fare

Sempre in rincorsa, mai in gara Federico Liberatore. Chiude 33esimo a 2.99 e non ci sarà nella seconda manche.

18:42 - Maurberger resiste

Simon Maurberger resiste al limite della qualifica, mantenendo il 27esimo posto provvisorio quando sono scesi in 38.

18:33 - Scesi in primi 30

Scollinati i primi 30 atleti dello slalom di Madonna di Campiglio. In testa c'è saldamente Foss-Solevaag, davanti a Zenhaeusern e Vinatzer. Gross è 13esimo, Moelgg 15esimo, Maurberger 27esimo. Pinturault, Yule, Noel e Feller in lotta per il podio, male Kristoffersen.

Vinatzer c'è: terzo dopo la prima manche a Campiglio

18:30 - Bene Gross

Prova convincente di Stefano Gross! Molto bene in alto, dove viaggia con tempi da top 8. Poi fatica un po' nel finale e chiude 13esimo a 1.32, appena dietro a Kristoffersen.

18:25 - Maurberger male

Nulla da fare per Simon Maurberger, che non trova mai il ritmo e finisce addirittura ultimo a 2.23 dalla testa. Sarà duro vederlo nella seconda.

18:17 - Pochi inserimenti

Nessuna sorpresa tra gli ultimi a scendere. Dopo Vinatzer a Feller, al momento terzo e quarto, nessuno è più riuscito a inserirsi nella top 10. Sono scesi in 22, nessuno è uscito.

18:12 - Moelgg così così

Sempre un po' in rincorsa la prova di Manfred Moelgg, che si piazza 14esimo provvisorio a 1.34 da Solevaag.

18:06 - La top 5 provvisoria

Sono scesi in 15, questa la classifica provvisoria: Foss-Solevaag nettamente al comando, dietro di lui Zenhaeusern (+0.40), Vinatzer (+0.50), Feller (+0.52), poi Pinturault e Yule (+0.78), Noel (+0.83). Kristoffersen è dodicesimo a 1.25.

18:04 - Feller c'è

Secondo in Badia, in palla anche oggi. Manuel Feller doma la 3Tre alla sua maniera e si piazza appena dietro a Vinatzer, quarto a 52 centesimi dalla vetta.

18:01 - Vinatzer terzo!

Altra grande manche di Alex Vinatzer! L'azzurro scia alla pari con Foss-Solevaag per metà gara, cede qualcosa nel finale e agguanta la terza posizione provvisoria e mezzo secondo dalla testa. Bravo!

17:59 - Muffat dietro Noel

Dopo la buona prestazione in Badia, Victor Muffat-Jeandet prova a ripetersi e si piazza sesto appena dietro al compagno di squadra Noel. A 88 centesimi, come Linus Strasser.

17:56 - Scesi i primi otto

Con Khoroshilov (ultimo provvisorio a 1.55) sono scesi i primi otto atleti. Foss-Solevaag nettamente in testa, con 40 centesimi su Zenhaeusern e 78 sulla coppia Yule-Pinturaut.

17:53 - Zenhaeusern c'è!

Ramon Zenhaeusern secondo! Lo svizzero, vincitore in Alta Badia, è quello che riesce a stare più vicino a Solevaag e si piazza alle sue spalle con 40 centesimi di svantaggio.

17:52 - Anche Noel indietro

Niente da fare, Solevaag sembra irragiungibile. Anche Clement Noel tiene fino a metà manche, ma poi cede molto e chiude quarto a 82 centesimi.

17:50 - Kristoffersen lontanissimo

Ancora disastroso Henrik Kristoffersen! Il norvegese scia molto bene in alto, ma si ferma nel finale e chiude addirittura a 1.25. Che la neve stia già cedendo?

17:48 - Pinturault controllato

Scia con margine Alexis Pinturault e anche lui paga molto nel finale, finendo con lo stesso tempo di Yule. Finora Solevaag ha fatto davvero la differenza.

17:46 - Super Solevaag!

Sebastian Foss-Solevaag fa gara alla pari con Yule fino all'ultimo intermedio, poi rifila addirittura 6 decimi allo svizzero e va al comado con 78 centesimi di vantaggio!

17:45 - Si parte con Yule

Daniel Yule commette un piccolo errore ma disputa nel complesso una buona manche, chiudendo in 48.12.

17:25 - I primi sette pettorali

Nel primo gruppo di merito, gli atleti partiranno in quest'ordine: Yule, Foss-Solevaag, Pinturault, Kristoffersen, Noel, Zenhaeusern, Schwarz. Sono in tutto 68 gli atleti al via.

17:20 - Gli italiani

Sono sei gli azzurri al via dello slalom di Campiglio: Alex Vinatzer (12), Manfred Moelgg (18), Simon Maurberger (24), Stefano Gross (28), Federico Liberatore (39), Tobias Kastlunger (64).

17:15 - I favoriti

Il primo slalom ci ha detto che la concorrenza in questa disciplina è alta e anche stavolta lo spettacolo non mancherà. Oltre ai nomi già citati, cercheranno il riscatto Clement Noel e Henrik Kristoffersen. Ma avranno ambizioni anche Alexis Pinturault, Daniel Yule (vincitore delle ultime due edizioni), Loic Meillard e Sebastian Foss-Solevaag.

Daniel Yule concede il bis a Campiglio: battuti Kristoffersen e Noel

17:10 - Secondo slalom stagionale

A Campiglio va in scena il secondo slalom stagionale dopo quello di...ieri! In Alta Badia ha vinto lo svizzero Ramon Zenhauesern davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Quarto il nostro Alex Vinatzer, che aveva chiuso davanti la prima manche.

17:05 - A Campiglio c'è lo slalom sulla 3Tre

Buonasera amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra gara di Coppa del Mondo di sci alpino! Tocca allo slalom notturno di Madonna di Campiglio, sulla mitica 3Tre!

Quella volta che Bode Miller rischiò grosso e vinse a Campiglio

