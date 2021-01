13:15 - Liberatore out, Sala buono

Gli ultimi due azzurri in gara sono Federico Liberatore e Tommaso Sala. Il primo non completa la gara, mentre il secondo è 26esimo, appena dietro a Razzoli. Gross al momento è 30esimo a 2.62 da Noel.

13:08 - Razzoli migliore azzurro

Giuliano Razzoli, al rientro dallo stop per Covid, diventa il migliore degli italiani con il 22esimo posto finale a 2.34 da Noe. Tutti in fila gli azzurri, vediamo se ci saranno nella seconda manche. Gli atleti al via in questa prima manche sono 55.

13:03 - Scesi i primi 30, comanda Noel

Sono scesi i primi 30 atleti dello slalom di Zagabria. Clement Noel saldamente in testa, davanti a Foss-Solevaag e Feller. Completano la top 10 Schwarz, Hadalin, Muffat-Jeandet, Pinturault, Strasser, Gstrein e Zubcic. Kristoffersen undicesimo. Out Vinatzer e Maurberger, Moelgg è 22esimo, Gross 23esimo.

13:00 - Gross dietro a Moelgg

Niente da fare, non è giornata per gli itaiani. Stefano Gross fa gara "alla pari" con Manfred Moelgg e chiude ultimo provvisorio, un centesimo peggio del compagno di squadra.

12:56 - Fuori anche Maurberger!

Giornata negativa fin qui per l'Italia! Anche Simon Maurberger esce di scena, a poche porte dalla fine, quando stava disputando una discreta prova. L'unico azzurro al traguardo è Moelgg, ventesimo su 20 atleti arrivati...

12:54 - Hadalin quinto!

Spettacolare Stefan Hadalin! Lo sloveno conferma che si può ancora sciare molto bene e si piazza quinto a 85 centesimi da Noel! Ci sarà bagarre per il podio...

12:51 - Quattro uscite

Pista non impossibile, ma sono già quattro gli atleti usciti e per Zagabria non è fatto così consueto: si tratta di Meillard, Vinatzer, Hirschbuhel e Pertl.

Niente da fare per Vinatzer, inforcata a Zagabria

12:46 - La pista tiene

Bella sorpresa dalla pista di Zagabria, visto che la pista sembra tenere molto bene e anche gli ultimi a scendere possono fare il tempo. Lo dimostra l'austriaco Fabio Gstrein, che si piazza ottavo a 99 centesimi da Noel col pettorale 20.

12:43 - Moelgg ultimo

Manfred Moelgg resiste un paio di intermedi, poi fa tanta fatica e chiude ultimo tra quelli arrivati al traguardo a 2.61 da Noel.

12:38 - Scesi i primi 15

Quando sono scesi i primi 15 è questa la top 5 provvisoria: Noel, Foss-Solevaag, Feller, Schwarz, Muffat-Jeandet. Pinturault sesto, Kristoffersen ottavo. Out Vinatzer.

12:36 - Feller terzo!

Ancora Manuel Feller! L'austriaco dà spettacolo come al solito, vola anche in luce verde di mezzo secondo e nonostante una flessione in fondo si piazza terzo a 51 centesimi da Noel.

12:34 - Che bravo Muffat!

Muffat-Jeandet conferma il suo buon momento e chiude quarto! Bene la Francia fin qui, con Noel in testa. Pinturault è quinto.

12:33 - Bene Strasser

Linus Strasser parte alla grande, perde terreno nel finale ma si piazza comunque al quinto posto, tra Pinturault e Kristoffersen.

12:31 - Vinatzer inforca!

Nooo, che peccato per Alex Vinatzer! L'azzurro parte così così e inforca già nella parte alta, salutando ogni sogno di gloria. Brutto stop dopo il podio di Campiglio...

12:29 - Distacchi già importanti

Quando sono scesi i primi nove, c'è Clement Noel in testa alla gara. Solevaag secondo a 36 centesimi, poi il ritardo sale. Schwarz terzo (+0.78), quarto Pinturault (+0.92), quinto Kristoffersen (+1.03).

12:27 - Out Meillard

Il primo a uscire è lo svizzero Loic Meillard. Bravo in alto, ma inforca. Peccato.

12:25 - Noel in testa!

Spettacolo Clement Noel! Il francese tiene Solevaag nella parte alta, non sbaglia in fondo e recupera ben 8 decimi al norvegese: è primo con 36 centesimi di vantaggio, il vincitore uscente!

12:24 - Zenhausern non incide

Anche Ramon Zenhauesern, uno che poteva dare fastidio a Solevaag, non riesce a tenere il ritmo del migliore. Alla fine è sesto a 99 centesimi dal primo.

12:22 - Yule fatica

Non è ancora il miglior Daniel Yule e anche Zagabria lo conferma. Lo svizzero si piazza quinto a 77 centesimi dalla vetta. Nessuno riesce a stare dietro a Solevaag, che ha anche sbagliato in fondo!

12:21 - Pinturault dietro a Schwarz

Anche Pinturault non incanta e soprattutto non riesce a stare dietro a Solevaag. Il francese chiude terzo a 56 centesimi, comunque davanti a Kristoffersen.

12:19 - Schwarz secondo

Marco Schwarz perde molto in alto ma è il primo a non sbagliare in fondo e recupera molto: alla fine è secondo a 42 centesimi da Solevaag.

12:17 - Super Solevaag!

Sebastian Foss-Solevaag stravince la sfida tra norvegesi, volando nella parte centrale! Sbaglia anche lui in fondo, ma si mette al comando con 67 centesimi su Kristoffersen!

12:15 - Si parte!

È Henrik Kristoffersen il primo atleta a scendere sulla pista di Zagabria. Il norvegese commette solo un errorino nel finale e chiude in 1.00.48. Slalom non difficile, ma molto lungo, come per le donne. Vediamo gli altri.

12:09 - Moelgg ultimo azzurro a vincere

Il digiuno azzurro in slalom prosegue e ha scollinato ormai i quattro anni. Fu proprio Zagabria il teatro dell'ultimo successo nostrano tra i rapid gates, per merito di Manfred Moelgg (il 5 gennaio 2017).

12:06 - Condizioni difficili

Poca neve, molto caldo e pista destinata a rovinarsi presto: come successo per le donne, anche oggi il tracciato dovrebbe essere piuttosto complicato...

12:03 - La classifica di slalom

Dopo due slalom disputati c'è Henrik Kristoffersen in testa alla classifica di specialità con 140 punti. Seguono Feller (130), Zenhaeusern (120) e Vinatzer (110). A gennaio sono previste molte gare tra i rapid gates: Adelboden, Wengen, Kitzbuhel, Schladming e due volte Chamonix!

11:50 - Un anno fa vinse Noel

Nel gennaio 2020, lo slalom di Zagabria fu vinto da Clement Noel, davanti a Ramon Zenhaeusern. Ma terzo fu proprio Alex Vinatzer, che conquistò così il suo primo podio in Coppa del Mondo.

Alex Vinatzer favoloso 3° nello slalom di Zagabria: rivivi la bella rimonta dell'azzurro

11:45 - Gli azzurri al via

Sono sette gli azzurri in gara nello slalom di Zagabria. Oltre a Vinatzer con l'11, ci saranno anche Manfred Moelgg (19), Simon Maurberger (25), Stefano Gross (28), il rientrante Giuliano Razzoli (31), Federico Liberatore (39), Tommaso Sala (40).

11:42 - I pettorali dei big

Questa la startlist e i pettorali di partenza dei migliori: 1 Kristoffersen, 2 Foss Solevaag, 3 Schwarz, 4 Pinturault, 5 Yule, 6 Zenhaeusern, 7 Noel, 8 Meillard, 11 Vinatzer.

11:39 - Tanti pretendenti

I precedenti stagionali hanno detto che lo slalom è diventato una disciplina molto competitiva, con tanti atleti con ambizioni legittime di podio. Oltre a Kristoffersen e Zenhauesern, ci proveranno anche i francesi Alexis Pinturault e Clement Noel, gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard, gli austriaci Marco Schwarz e Manuel Feller, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e il nostro Alex Vinatzer, terzo a Campiglio.

11:35 - Terzo slalom stagionale

Quello di Zagabria è il terzo slalom stagionale per quanto riguarda gli uomini. I primi due sono stati vinti da Ramon Zenhaeusern (Alta Badia) e Henrik Kristoffersen (Madonna di Campiglio).

Kristoffersen is back! Rimonta pazzesca a Campiglio

11:30 - Lo slalom di Zagabria apre il 2021 anche per gli uomini

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta dello slalom maschile di Zagabria, primo appuntamento del 2021 per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino! La prima manche decollerà alle 12.15 mentre la seconda è in programma alle 15.30.

Vlhova da brividi! Trionfo di un soffio in slalom a Zagabria

