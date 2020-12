Gigante Semmering cancellato per vento: tutto da rifare altrove

Oggi occhi puntati su Dominik Paris, che a Bormio ha già vinto sei volte: una volta sola in Super G, ben 5 in discesa. I favoriti di oggi? Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e lo svizzero Mauro Caviezel, ma non dimentichiamo tutti gli altri...