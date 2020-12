Dominik Paris non convince in Super G: la sua gara

Il tedesco parte fortissimo con il pettorale 27 e riesce a entrare in Top 10.

Buona prova dello svizzero Urs Kryenbuehl che si inserisce in 7a posizione.

Niente da fare nemmeno per il nostro terzo azzurro: si accomoda alle spalle di Buzzi, con 2.67 di ritardo.

Il secondo italiano in gara non riesce a fare velocità: paga 2.64 all'arrivo.

Il norvegese non riesce a entrare in Top 5: la pista di oggi paga solo chi ha coraggio. Paris scivola in 9a posizione.