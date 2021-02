Si tratta dell'esordio assoluto per la Val di Fassa in Coppa del Mondo. La sede italiana recupera le gare annullate tra Garmisch e Yanqing.

Quattro vittorie e un secondo posto hanno portato Sofia Goggia ad avere un vantaggio siderale nella classifica di specialità. Come sappiamo, però, l'azzurra è infortunata e non gareggerà più in questa stagione. Dovrà difendere a distanza i suoi 480 punti da Breezy Johnson (285), Corinne Suter (270), Ester Ledecka (206) e Lara Gut (183). Mancano tre gare alla fine.