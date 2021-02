10:30 - Caduta per Read

Caduta per Erik Read, che inforca una porta con un braccio, si sbilancia e cade. Per fortuna sembra non essersi fatto nulla.

Coppa del Mondo 2020-21 LIVE sci alpino! Discesa Val di Fassa, vince Gut

10:29 - Feller parzialmente ritrovato

Stagione difficile in gigante per Manuel Feller. Manche rivedibile, ma di sicuro la sua migliore stagionale: è ottavo a 1.45.

10:24 - Brutta manche di De Aliprandini

Peccato per Luca De Aliprandini, che cade, si rialza, riesce a stare dentro ma commette altri errori e taglia il traguardo con 2.30 di ritardo.

10:20 - Caviezel prende un'eternità

Che fatica per Caviezel, che con un paio di grattate clamorose accumula un ritardo di 2.33.

10:19 - Fuori Leitinger

Errore a metà gara per Roland Leitinger, che esce. La classifica quindi vede per ora Faivre, Zubcic, Pinturault e Kristoffersen in circa 70 centesimi, da Odermatt in poi sono tutti oltre il secondo di ritardo.

10:16 - Niente da fare per Schmid e gli altri

Non ci sono acuti neanche da parte di di Schmid, Nestvold-Haugen e Muffat-Jeandet, tutti oltre il secondo di distacco.

10:12 - Zubcic si inserisce secondo

Finalmente un po' di movimento: Filip Zubcic scende con linee bellissime e si piazza secondo a soli 11 centesimi.

10:10 - Prima manche sotto tono

Prima manche senza particolari guizzi. Sia Kranjec, sia Meillard sono molto staccati: 1.55 e 1.40 rispettivamente.

10:06 - Kristoffersen in difficoltà

Non proprio a suo agio su questo tipo di neve Henrik Kristoffersen, che al traguardo ha 68 centesimi di ritardo.

10:04 - Pinturault dietro Faivre

commette qualche errorino Alexis Pinturault, che si piazza secondo a 23 centesimi da Faivre.

10:03 - Faivre davanti alla grande

Grandissima gara di Mathieu Faivre: 1.09 di distacco rifilato a Odermatt.

10:02 - Odermatt al traguardo

Primo riferimento cronometrico: Odermatt chiude con 1:09.46.

10:00 - Si parte, tempo bellissimo

In pista subito Marco Odermatt, pista durissima e bel sole.

9:55 - La lista di partenza

Questa dunque la startlist della gara di Bansko, in Bulgaria: 1 Odermatt, 2 Faivre, 3 Pinturault, 4 Kristoffersen, 5 Kranjec, 6 Meillard, 7 Zubcic, 8 A. Schmid, 9 Nestvold-Haugen, 10 Muffat-Jeandet, 11 Leitinger, 12 G. Caviezel, 13 Schwarz, 14 De Aliprandini, 15 Murisier, 21 Tonetti, 22 Borsotti, 33 Moelgg, 35 Nani, 37 Hofer, 41 Zingerle, 44 Della Vite.

9:52 - Negli occhi ancora l'argento di Cortina

L'ultima gara disputata in gigante per gli uomini è stata a Cortina, per i Mondiali. E con l'errore di Pinturault, abbiamo celebrato l'oro di Mathieu Faivre, ma soprattutto l'argento del nostro Luca De Aliprandini, primo podio in carriera nelle gare d'elite.

9:50 - Gigante uomini e discesa donne

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di sci. Oggi si parte con un gigante maschile, tra le due manche un'altra discesa femminile, con partenza alle 11.

