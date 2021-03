10:20 - Fatica per Peterlini

Martina peterlini non trova un gran ritmo e chiude 21esima a 2.71. Speriamo che possa restare nelle 30.

10:16 - Bene anche Meillard

Si ritrova migliorata Melanie Meillard, che entra nelle 10 con 2.05 di distacco.

10:15 - Bravissima Moltzan

La sorpresa del parallelo di Cortina, Paula Moltzan, è super costante e contiene il ritardo: è sesta a 1.72.

10:05 - Scese le prime 20 atlete, classifica consolidata

Facciamo un riepilogo della classifica: Vlhova è prima, Shiffrin seconda a 27 centesimi, terza Holdener a 0.40. Liensberger quarta e ultima ad avere un distacco entro il secondo (0.91), poi distacchi abissali. Per esempio Mair, che è sesta, ha 1.82 di ritardo. Brignone prima delle italiane attualmente 12esima a 2.37.

9:57 - Brignone benino

Non è una slalomista e lo sappiamo, ma non è male Federica Brignone: è a 2.37, ma comunque ottava.

9:53 - Scese le prime 15

C'è poco da raccontare ormai. Dopo la discesa delle prime 15 i distacchi sono già abissali e difficilmente le prossime atlete riusciranno a entrare nelle 10 (con Curtoni slitatat proprio decima). Per farlo ci vuole un distacco sotto i 2.5 secondi, che al momento sembra complicato.

9:46 - Ottava Curtoni

Dietro anche Irene Curtoni, senza errori, Ottava a 2.58.

9:45 - Mielzynski lontanissima

La gara sembra praticamente già finita. Erin Mielzynski è a 2.90. Ora Irene Curtoni.

9:43 - Dietro anche Huber

Distacco abissale anche per Huber: l'austriaca è a 1.93.

9:42 - Lysdhal, aiuto...

Ultima Kristin Lysdhal: addirittura 3.50 di ritardo.

9:40 - Niente da fare neanche per Gisin

Mentre nevica a Jasna, appare chiaro che le prime due, seguite da Holdener, hanno fatto un'altra gara. Anche Gisin è dietro, quinta a 1.29.

9:38 - Shiffrin vicina a Vhlova

Dopo distacchi abissali, ci pensa Shiffrin a riequilibrare la gara. Non superdinamica, ma è comunque seconda a 27 centesimi da Petra Vlhova.

9:37 - In difficoltà anche Liensberger

Poco ritmo per Liensberger, ben 91 centesimi di ritardo. E' terza, ma il distacco è pesante.

9:35 - Truppe infortunata, male male

Truppe con un problema all'adduttore scende con grandissima fatica. 2.68 di ritardo.

9:34 - Mair che disastro

Nessun errore clamoroso per Chiara Mair, ma 1.82 di ritardo. Semplicemente non trova mai velocità.

9:32 - Grande ritardo per Holdener

Wendy Holdener parte benem due intermedi in luce verde, poi perde ritmo e al traguardo ha 40 centesimi di ritardo.

9:31 - Vhlova al traguardo

Difficile interpretare la gara di Vlhova. Il tempo da battere comunque è di 51.64.

9:27 - La startlist femminile

Come dicevamo, Vlhova è la favorita vista la pista di casa, ma questa è la lista di partenza della gara: 1 Vlhova, 2 Holdener, 3 Mair, 4 Truppe, 5 Liensberger, 6 Shiffrin, 7 Gisin, 8 Lysdahl, 9 Huber, 10 Mielzynski, 11 Curtoni, 12 Duerr, 13 Wikstroem, 14 Holtmann, 15 St-Germain, 16 Brignone, 30 Peterlini.

9:25 - A Saalbach bel tempo

Le donne gareggeranno a Jasna, in Slovacchia, e quindi è inutile dire che Petra Vlhova è la favorita. Gli uomini, dopo la discesa cancellata ieri quando Paris era in testa, a causa di nebbia e neve, ci riproveranno con un'altra discesa, ma stavolta il tempo, come comunica la FIS, è bello e si partirà dalla partenza regolare e non da quella abbassata.

9:20 - Oggi slalom donne e discesa uomini

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di sci! Oggi in programma uno slalom femminile (9:30 - 13:00) e la discesa maschile (11:00).

