12:25 - Caduta di Ferstl

Caduta rovinosa ma speriamo senza conseguenze di Josef Ferstl. Il tedesco si stava giocando la top 10, ma scivola e finisce a tutta velocità nelle reti. Si rialza e non sembra avere grossi problemi, per fortuna. Gara interrotta per rimettere a posto le reti.

Coppa del Mondo 2020-21 LIVE sci alpino! Ancora Lara Gut, Brignone miglior azzurra 01/02/2021 A 09:29

12:22 - Bravo anche Hemetsberger

Seconda top 10 in arrivo per Daniel Hemetsberger! L'austriaco si piazza nono a 1.15 da Paris!

12:16 - Odermatt bene!

Signori, Marco Odermatt incanta anche in discesa! Non lotta per il podio o per la top 5, ma dimostra di potersela giocare in futuro. Chiude ottavo a 1.12 da Paris.

12:07 - La top 10 provvisoria

Dominik Paris è in testa alla discesa di Garmisch quando sono scesi in 16. Completano la top 10 Feuz, Mayer, Franz, Innerhofer, Janka, Ganong, Clarey, Kriechmayr e Jansrud.

12:02 - Tempi alti ora

Gli ultimi a scendere non stanno facendo segnare tempi rilevanti. Baumann, Hintermann e Allegre si piazzano tutti dalla decima posizione in giù, con distacchi pesanti.

11:56 - Janka sesto

Buona prova di Carlo Janka, anche se non impensierisce il podio. Lo svizzero è sesto a 1.02 da Paris, dietro anche a Innerhofer che rimane quinto.

11:51 - Franz giù dal podio

Era stato il migliore in prova, ma non si ripete in gara Max Franz. O meglio, non sarà sul podio nonostante un gran recupero nel finale che gli vale il quarto posto a 42 centesimi da Domme.

11:49 - Kriechmayr sbaglia

Vincent Kriechmayr scia bene nella parte alta, ma un errore quasi lo spedisce fuori pista. Rimane dentro, ma è settimo e ben lontano dal podio.

11:46 - Innerhofer quarto

Un errore di Christof Innerhofer nella parte centrale vanifica la zona podio, ma altra buona prova dell'azzurro. Chiude quarto a 72 centesimi.

11:44 - Clarey così così

Niente da fare per Johan Clarey, che forse non spinge a tutta. Il francese è quinto 1.18. Paris saldamente in testa su Feuz e Mayer, anche se manca una vita.

11:39 - Paris in testa!

Dominik Paris piazza la zampata! Gara strepitosa di Domme, che va al comando con 37 centesimi su Feuz! Grandissimo! Un piccolo errore nella parte alta, ma in fondo è un fulmine!

11:36 - Feuz davanti di un amen!

Beat Feuz se la ride sul traguardo! Tre soli centesimi di vantaggio su Mayer, un'altra grande gara per lo svizzero. Che concede qualcosa nel finale, ma intanto si mette là in testa. Vediamo chi saprà scalzarlo.

11:34 - Bennett lontano

Bryce Bennett scia contratto e il suo svantaggio lievita. Chiude con un ritardo di 1.83 da Mayer. Ma ora c'è un test ben più importante per l'austriaco, tocca a Feuz.

11:31 - Si parte!

Matthias Mayer, vincitore a Bormio, è il primo a scendere nella discesa di Garmisch. Ottime linee per l'austriaco, che chiude in 1:34.21, sette decimi meno del suo tempo nella prova.

11:25 - Dressen ultimo vincitore

Thomas Dressen è stato l'ultimo a vincere la discesa sulla Kandahar, nel febbraio 2020. Il tedesco, che non ci sarà oggi, conquistò la gara davanti a Kilde e Clarey.

11:20 - Ricordi felici per Inner a Garmisch

Christof Innerhofer è in crescita e arriva in una località che gli evoca dolci ricordi. Garmisch fu infatti teatro del suo strepitoso Mondiale 2011, dove colse un oro (Super G), un argento (combinata) e un bronzo (discesa).

11:10 - Italia bene in prova

Nella prova cronometrata di giovedì, è stato Max Franz a segnare il miglior tempo, ma l'Italia non ha sfigurato: Paris ha chiuso terzo davanti a Innerhofer, sesto Buzzi.

11:05 - Gli azzurri in gara

Sono sette gli italiani al via della discesa di Garmisch: 5 Dominik Paris, 8 Christof Innerhofer, 29 Matteo Marsaglia, 32 Emanuele Buzzi, 39 Riccardo Tonetti, 52 Florian Schieder, 56 Pietro Zazzi.

10:58 - Sesta discesa stagionale

Quella di Garmisch è la sesta discesa stagionale del calendario maschile, l'ultima prima dei Mondiali di Cortina che partono lunedì. Nei precedenti hanno vinto Martin Cater (Val d'Isere), Aleksander Aamodt Kilde (Val Gardena), Matthias Mayer (Bormio) e due volte Beat Feuz a Kitzbühel. Lo svizzero è anche in testa alla classifica di specialità con 326 punti, davanti a Mayer (298) e al francese Johan Clarey (217).

10:48 - Discesa maschile a Garmisch

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a un'altra giornata con la Coppa del Mondo di sci alpino. Oggi disputa la discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen. La gara doveva essere disputata sabato, ma c'è stata l'inversione con il Super G. Si parte alle 11.30.

