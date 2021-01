10:45 - Holdener cade

Wendy Holdener è la prima atleta a uscire. Poco prima del muro in contropendenza, ma la svizzera era già in grossa difficoltà. Poco prima Katharina Liensberger era scesa tra mille difficoltà, facendo segnare il tempo più alto tra le atlete arrivate al traguardo.

Coppa del Mondo 2020-21 Julien Lizeroux si ritira: l'ultima gara a Schladming UN' ORA FA

10:42 - Bassino lontana

Gara a metà anche per Marta Bassino! Molto bene in alto, poi cede a una Gisin pazzesca nella seconda parte, commettendo anche un paio di errori non da poco. L'azzurra è sesta ma a 1.09...

10:40 - Brignone terza

In luce verde per metà gara, ma poi si perde un po' nella contropendenza e Federica Brignone chiude terza a 67 centesimi. Non è contenta. Di certo sperava di essere più vicina a Gisin.

10:38 - Gut terza

Qualche errore di troppo e linee un po' lunghe per Lara Gut, comunque autrice di una buona prova. La svizzera è terza a 68 centesimi.

10:37 - Shiffrin seconda

Buona prova di Mikaela Shiffrin, più fluida rispetto a Vlhova. Ma Gisin è stata l'unica a scendere con la giusta aggressività e infatti la statunitense è seconda per 56 centesimi.

10:35 - Vlhova fatica

Quanta fatica per Petra Vlhova, che si fa un po' portare giù da una pista tosta e chiude terza a 1.49 da Gisin. Sembra un po' stanca Petra, dopo le gare veloci del weekend.

10:33 - Gisin bene!

Michelle Gisin ha un altro ritmo rispetto a Worley, più aggressiva della francese. E va al comando con 78 centesimi.

10:30 - Si parte!

È Tessa Worley a scendere per prima sulla Erta di Plan de Corones: la francese, due podi su questa pista, chiude in 1:05.11. Non sembra soddisfatta, vedremo subito la bontà della sua prova

10:22 - Shiffrin ultima vincitrice

L'ultimo gigante disputato da queste parti si tenne due anni fa, nel gennaio 2019: vinse Mikaela Shiffrin davanti a Tessa Worley e Marta Bassino.

10:16 - Le azzurre

Sono sette le italiane al via di questo gigante: 6 Federica Brignone, 7 Marta Bassino, 10 Sofia Goggia, 17 Elena Curtoni, 44 Roberta Melesi, 45 Roberta Midali, 56 Karoline Pichler.

Bassino imbattibile! 4 vittorie su 5 in gigante: riguardala

10:10 - Sesto gigante stagionale

Quello di Plan de Corones è il sesto gigante stagionale del calendario femminile. Nei precedenti, ha vinto ben quattro volte Marta Bassino e una volta Mikaela Shiffrin. La piemontese è ovviamente in testa alla classifica di specialità con 400 punti, davanti a Michelle Gisin (272), Federica Brignone (250), Tessa Worley (236) e Mikaela Shiffrin (230). Oggi si corre l'ultimo gigante prima dei Mondiali di Cortina.

10:01 - Gigante donne a Plan de Corones, stasera slalom Schladming

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata di Coppa del Mondo di sci alpino! Oggi è in programma il gigante femminile di Plan de Corones (manche alle 10.30 e 13.30), mentre in serata ci sarà il classico slalom maschile di Schladming(manche alle 17.45 e 20.45).

Bassino in lacrime dopo la vittoria: "Sono emozionatissima"

Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 sarà trasmessa integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Player Eurosport. Da quest'anno sul Player ci sarà la possibilità di seguire la gara fino all'ultima atleta e assistere anche alle premiazioni. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui la Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la stagione 2020/21. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it il nostro Poligono360 con Dario Puppo e Max Ambesi a raccontarvi il meglio e il peggio della stagione invernale.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Instagram .

Altro slalom, ennesimo vincitore: stavolta tocca a Feller

Notizie e approfondimenti

Brignone, errore e miracolo: è seconda, riguardala

Coppa del Mondo 2020-21 LIVE sci alpino! Super G Kitz, Innerhofer giù dal podio IERI A 09:20