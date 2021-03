9:20 - L'ordine di partenza del gigante maschile

Per la prima volta, Luca De Aliprandini entra nel primo minigruppo di merito, a scapito di addirittura Henrik Kristoffersen. Partirà con l'1. Ecco la start list: 1 De Aliprandini, 2 Meillard, 3 Zubcic, 4 Pinturault, 5 Odermatt, 6 Faivre, 7 Kranjec, 8 A. Schmid, 9. Caviezel, 10 Murisier, 11 Brennsteiner, 12 Favrot, 13 Kristoffersen, 14 Nestvold-Haugen, 15 Schwarz, 22 Tonetti, 23 Borsotti, 33 Moelgg, 38 Hofer, 42 H. Zingerle, 45 Della Vite.

9:15 - Si va verso le finali

Coppa del Mondo 2020-21 LIVE sci alpino! Slalom donne a Are, vince Vlhova 20 ORE FA

Questo weekend si sparano le ultime cartucce prima delle finali di Lenzerheide. Oggi gigante e slalom, domani le ragazze riposano e ci sarà solo lo slalom maschile, poi si entra nella settimana clou per l'assegnazione delle coppe restanti.

9:10 - Un gigante maschile e un altro slalom femminile

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di sci. Oggi si replica sulle nevi primaverili di Are con un altro slalom femminile, questa volta diurno, ma prima si parte con un gigante maschile da Kranjska Gora, dove ci si attendono temperature non troppo basse, come sempre, ma dove al momento il cielo è coperto.

Goggia: "Tra Mondiale e Coppa del Mondo, scelgo...l'Olimpiade!"

Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 sarà trasmessa integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Eurosport Player . Da quest'anno sul Player ci sarà la possibilità di seguire la gara fino all'ultima atleta e assistere anche alle premiazioni. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui la Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la stagione 2020/21. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it il nostro Poligono360 con Dario Puppo e Max Ambesi a raccontarvi il meglio e il peggio della stagione invernale.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Facebook, Twitter e Instagram

Shiffrin dominante, lo slalom è suo

Notizie e approfondimenti

Brignone, errore e miracolo: è seconda, riguardala

Coppa del Mondo 2020-21 Bassino: "In futuro voglio dedicarmi anche alle altre discipline" 08/03/2021 A 11:36