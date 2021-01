LIVE sci alpino! Dopo un anno Noel in slalom, Gut imbattibile in SuperG

Anche Albert Popov in corsa per il podio! Il bulgaro chiude sesto a 68 centesimi dalla vetta!

Ieri ha piazzato una rimonta straordinaria, oggi dimostra di essere in grande forma! Luca Aerni chiude quarto a 53 centesimi di Kristoffersen e si iscrive alla lotta per il podio!

Ramon Zenhaeusern è il primo a partire in questo secondo slalom di Chamonix. Lo svizzero, secondo ieri, va un po' in difficoltà su una pista che gira tanto ma non commette errori gravi. Chiude in 51.31. Tempo ben più alto della seconda manche di ieri, ci sono sei porte in più.