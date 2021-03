9:51 - Scesi i primi 15

Clement Noel è nettamente al comando quando sono scesi i primi 15 della startlist. Alle sue spalle Kristoffersen (+0.49) e Zenhausern (+0.56). Alex Vinatzer è decimo a 1.46.

9:46 - Vinatzer nono

Manche così così di Alex Vinatzer, che soffre il manto e un nevischio sempre più fitto. Chiude nono a 1.46 da Noel.

9:44 - Ottimo Muffat-Jeandet

Anche Victor Muffat-Jeandet dimostra che un buon tempo si può ancora fare e si piazza quinto a 61 centesimi, recuperando nel finale.

9:41 - Meillard contiene i danni

Loic Meillard si difende come può e si piazza sesto a 97 centesimi. Anche lui potrà attaccare il podio nella seconda manche.

9:40 - Zenhausern bravo!

Ottima discesa per Ramon Zenhausern, nonostante le difficoltà crescenti della pista. Chiude terzo a 56 centesimi, davanti al rivale Schwarz. Non era facile a questo punto.

9:38 - Foss-Solevaag in difficoltà

Anche il campione del mondo Sebastian Foss-Solevaag paga una pista che si sta già segnando. Il norvegese è sesto e staccatissimo: 2.03!

9:37 - Feller male

Una brutta grattata e in generale tanta fatica per Manuel Feller in questa prima manche. Chiude quinto a 1.47.

9:35 - Pinturault bene

Alexis Pinturault deve fare punti per staccare Odermatt nella generale e in questa prima manche fa il suo dovere: buon terzo posto a 58 centesimi d Noel. Tutti in verde in alto, poi Noel ha fatto la differenza nella seconda parte.

9:34 - Schwarz contratto

Marco Schwarz non è al meglio e si vede: l'austriaco parte ben, poi fatica a trovare ritmo e chiude terzo a 76 centesimi.

9:32 - Noel vola

Grande manche di Clement Noel, che guadagna costantemente su Kristoffersen e va in testa con 49 centesimi di margine. Bravo il francese.

9:31 - Subito Kristoffersen

Henrik Kristoffersen scende per primo in questo slalom di Kranjska Gora. Il norvegese chiude in 49.79, senza commettere errori. Non sembra contento, ma la sua manche è parsa pulita. Intanto al posto della pioggia è arrivato il nevischio.

9:15 - Piove a Kranjska Gora

Meteo complicato a Kranjska Gora, con la pioggia a cadere sopra la Podkoren. La pista è stata salata nella notte.

9:10 - Gli italiani

Sono sette gli azzurri al via della gara: 12 Alex Vinatzer, 17 Manfred Moelgg, 28 Stefano Gross, 30 Giuliano Razzoli, 40 Tommaso Sala, 51 Riccardo Tonetti, 62 Tobias Kastlunger.

9:05 - Decimo slalom stagionale

Quello di Kranjska Gora è il decimo slalom stagionale e il penultimo in assoluto. Nei precedenti hanno vinto due volte Marco Schwarz e Henrik Kristoffersen e una volta Clement Noel, Sebastian Foss-Solevaag, Ramon Zenhausern, Manuel Feller e Linus Strasser. Schwarz guida la classifica di specialità con 589 punti, contro i 443 di Zenhausern e i 405 di Foss-Solevaag. Oggi l'austriaco può chiudere i conti.

9:00 - Slalom maschile a Kranjska Gora, poi le finali

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti ad un'altra giornata in compagnia della Coppa del Mondo di sci alpino! A Kranjska Gora va in scena lo slalom maschile, ultima gara prima delle Finali di Lenzerheide. Prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30.

