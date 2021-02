Francesca Marsaglia fa gara fotocopia con Ledecka: luce verde in alto, poi perde progressivamente terreno da Lie e chiude terza a 36 centesimi.

Kristoffersen is back: che vittoria in slalom

Ester Ledecka vola nella parte alta, ma fa fatica nel tratto più complicato della pista e il vantaggio evapora. Chiude alle spalle di Lie per 25 centesimi.

Kajsa Vickhoff Lie, seconda sabato, è la prima a scendere in questo Super G bis di Garmisch. La norvegese chiude in 1:18.25. Dopo di lei non parte la Scheyer, tocca a Ledecka.