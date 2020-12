Il 2 dicembre, fra pochi giorni, avrà luogo la classica ispezione neve da parte della FIS. Ma sulla base delle previsioni è difficile aspettarsi un miracolo. Sia il freddo che la neve non sono annunciati fino al prossimo fine settimana. Si potrebbero già utilizzare i cannoni, ma non sarebbero sufficienti, al momento. La speranza, secondo Bruno Tuaire, che guida la società sportiva di Courchevel come direttore e che è in contatto continuo con la federazione francese e la FIS, è quella di un rinvio delle gare. Ma altre opzioni sono al vaglio, come cercare un’altra località o spostare definitivamente i giganti al 2021. Ed è ormai quasi certo, come riporta Ski Chrono, grazie alle parole del presidente della federsci francese, Michele Vion, che non si terranno le gare preolimpiche in Cina nel 2021. “Le autorità cinesi non vogliono correre alcun rischio”, ha detto il dirigente transalpino, membro del direttivo FIS. Niente Yanqing, allora e possibile recupero anche in questo caso in Italia. Dove? Lo scopriremo presto…