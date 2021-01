Marta Bassino è stordente. La guardi sciare e la domanda sorge spontanea: come fa a venirle tutto così facile? È forse questa, la naturalezza del gesto dove i comuni mortali falliscono, la qualità più luminosa dei fuoriclasse. Il weekend di Kranjska Gora è stato un manifesto. Una doppia fotografia che ci racconta che nella disciplina più completa, il gigante, è lei la regina indiscussa. Ma che ci svela che i confini del suo regno restano indefiniti e inesplorati. Sì, a 25 anni da compiere il meglio deve ancora venire.

Bassino che domina, Bassino talento atteso. Perché Marta aveva fatto vedere cose mirabolanti già da giovanissima, vincendo l’oro in gigante ai Mondiali juniores del 2014 a Jasna. L’esordio in Coppa del Mondo poco più che maggiorenne (19esima nel gigante di Lenzerheide) e quella magica prima manche alla rassegna iridata dei grandi, a Vail 2015, avevano fatto capire che avesse le carte in regola per scrivere pagine speciali anche ai massimi livelli. Certo, aspettative e pressione possono giocare brutti scherzi e nonostante i primi podi, per qualche stagione sembrava che la dimensione dell’atleta di Borgo San Dalmazzo potesse essere meno nobile di quanto sperato. Ma chi la conosce bene ne è sempre stato sicuro: era solo questione di tempo.

Il successo nel gigante di Killington, il primo in Coppa del Mondo (30 novembre 2019), è stato il turning point. Consapevolezza, continuità e una nuova forza mentale, prima di tutto. Ma anche una straordinaria polivalenza. Bassino a podio in cinque specialità, dalla discesa al parallelo. Quest'anno ce l'ha fatta anche nel Super G di Sankt Anton. Le manca solo lo slalom, dove i margini di crescita sono ancora considerevoli (anche se le prime quattro-cinque, al momento, fanno un altro sport). Tra le porte larghe dei gigante, invece, è lei ad avere una sciata inarrivabile per chiunque altra. Fluttuante, leggera, liquida. Numero uno tra le fuoriclasse che ambiscono al successo, sempre e comunque, in questa specialità.

I numeri di Bassino

Gare in Coppa del Mondo - 120 Vittorie in Coppa del Mondo - 5 Podi in Coppa del Mondo - 16 Vittorie in stagione - 4 Podi in stagione - 5

A Soelden ha bruciato la compagna Federica Brignone, l’unica a restarle in scia. A Courchevel 1 si è confermata, tenendo una Sara Hector in giornata di grazia e la leader di Coppa Petra Vlhova a distanza di sicurezza. A Kranjska Gora, su un tracciato infernale, due capolavori: le più dirette inseguitrici (Worley a 80 centesimi il sabato, Gisin a 66 la domenica) col sorriso di chi sa che meglio del secondo posto era impossibile fare. Quattro slalom su cinque in stagione, con la sensazione netta che senza l’errore di Courchevel 2 sarebbe stato bottino pieno. Numeri che restano da urlo e che ricordano quanto fatto da due grandi campionesse azzurre del passato: Deborah Compagnoni (nel 1997/98) e Denise Karbon (nel 2007/08) che vinsero i primi quattro giganti stagionali.

Ricordo di aver visto sciare in Coppa per la prima volta la Bassino tre anni fa, e già allora mi impressionò per la fluidità della sua azione e le pronosticai un futuro di grande successo [Deborah Compagnoni, Gazzetta dello Sport]

La classifica di gigante

1. Marta BASSINO (ITA) - 400 2. Michelle GISIN (SUI) - 272 3. Federica BRIGNONE (ITA) - 250 4. Tessa WORLEY (FRA) - 236 5. Mikaela SHIFFRIN (USA) - 230

Sorride Bassino, che un momento così non l’ha mai vissuto ma che studia per riassaporarlo per tanti anni a venire. Nel breve termine, gli obiettivi alla portata sono soprattutto due. La Coppa di specialità di gigante, che sta dominando con margine su Gisin e Brignone, quando al termine della stagione mancano tre prove (più il recupero da definire per la gara annullata a Semmering). E poi il sogno iridato di Cortina, dove dovrebbe gareggiare in almeno 3 discipline (gigante, Super G e combinata, con finestra sulla discesa). A caccia di un oro mondiale che in campo femminile manca addirittura dalla rassegna del Sestriere, nel 1997, dove Deborah Compagnoni e Isolde Kostner fecero razzia di ori (ben tre). Nel futuro un po’ meno prossimo c’è Pechino 2022 e quella classifica generale di Coppa del Mondo che non è più così utopia…

