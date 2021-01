Un uomo in missione, questo è Alexis Pinturault nella Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21. La classifica generale è un chiodo fisso e passa inevitabilmente dalla continuità di rendimento a livelli eccelsi, quello che sta dimostrando il francese da qualche gara a questa parte. E così, ventiquattr'ore dopo, il 29enne di Moutiers bissa la vittoria gigante nel tempio di Adelboden, nudo di pubblico ma non per questo meno prestigioso. E lo fa in maniera ancor più clamorosa della precedente, con una seconda manche favolosa. Quasi troppo pulito per essere vero, mentre ogni avversario fatica a domare il tracciato svizzero. Un bis d'autore che vale oro, nelle classifiche stagionali e all time. Con lui su podio c'è ancora Filip Zubcic, a proposito di chi non si ferma più. E poi Loic Meillard, che scende di due caselle rispetto alla prima manche ma chè può comunque sorridere.