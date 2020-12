Mikaela Shiffrin si ferma. Ma niente paura, si tratta di una pausa lampo e prevedibile. La campionessa statunitense, tornata in gara nel weekend a Levi dopo 300 giorni di assenza, non prenderà parte al parallelo di Lech-Zuers, gara di Coppa del Mondo in programma giovedì 26 novembre. La motivazione è molto semplice: la nativa di Vail non si è praticamente allenata in preparazione al di fuori dello slalom e l'intenzione è di macinare piste su piste in vista dei prossimi weekend. Quelli di Sankt Moritz (due Super G il 5 e 6 dicembre) e Courchevel (due giganti il 12 e 13 dicembre).