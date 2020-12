Lo sguardo naviga nel vuoto alla ricerca delle parole giuste, ma quando parla lo fa con fermezza. Che si tratti della pista o di vicende personali non fa differenza. Mikaela Shiffrin è pronta per il debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 e la sua carica traspare nella conferenza stampa via zoom a due giorni dalla gara. Posticipato il parallelo di Lech per mancanza di neve, sarà l’amato slalom di Levi il teatro della sua rinascita sportiva. Il ritorno in gara dopo quasi 10 mesi e la prima volta dopo la morte dell’amato papà Jeff. Un rientro tra inevitabili incognite fisiche, mentali ed emotive, che la campionessa di Vail proverà a fugare o quantomeno a nascondere nella specialità del cuore.

Mikaela parte con un profilo basso: “Ho poche aspettative dopo tutto quello che è successo nei mesi precedenti, a me personalmente e in generale per tutti gli atleti con la pandemia. Non mi aspetto niente di particolare, ma voglio sciare bene. Non dovesse andare così, lavorerò ancora di più per tornare veloce”. Pretattica o no, parliamo di un’atleta fenomenale, già da tempo nel gotha di questo sport. E vederla competitiva fin da subito, tutto sommato, sorprenderebbe il giusto. Magari “prendendo le misure” il sabato e adottando una tattica più aggressiva la domenica, visto che a Levi sono in programma due slalom nel weekend. Una cosa è certa: rivederla al cancelletto di partenza, comunque vada, è già una splendida notizia.