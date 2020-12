Gigante da emozioni forti quello di Courchevel, il secondo dopo quello di sabato sulle nevi francesi. Sentimenti contrastanti, tra lacrime di gioia e rimpianti che bruciano. Le prime sono quelle di Mikaela Shiffrin , che torna a vincere in Coppa del Mondo dopo un anno buio e non può che dedicare il successo al suo papà, mancato nel corso della scorsa stagione. Incredula e senza parole al traguardo la 25enne di Vail, quando la luce risplende di verde. Per l'emozione certo, ma anche perchè sente di non aver sciato al suo meglio. Che è verissimo, ma tanto basta e qui passiamo alle noti amare, che ci riguardano da vicino. Perchè Federica Brignone chiude seconda ma è autrice di un numero fuori dal mondo. Una piega irreale a metà gara, con l'azzurra che resta nel tracciato con un miracolo, ma perdendo un secondo buono e la possibilità di chiudere davanti alla statunitense. Un numero che non riesce a Marta Bassino , scivolata mentre veleggiava con un secondo di margine sulla compagna di squadra e con buone probabilità di infilare il tris consecutivo in gigante . Ma tant'è, errori e cadute fanno parte del gioco.

Mikaela che non trova le parole per descrivere quello che prova, nell'intervista post gara. Poi ci riesce. "È difficile da spiegare, perchè il 95% di me sentiva che non potevo farcela, ma una piccola parte di me, al momento giusto...è folle essere di nuovo qua". Nella mente della statunitense non possono esserci i record straordinari, che lei continua comunque a minacciare. E che meritano, come sempre, di essere citati. È la vittoria numero 67 in Coppa del Mondo, le stesse di Marcel Hirscher. Meglio solo Ingemar Stenmark (87) e Lindsey Vonn (82). Le vittorie in gigante sono 12, i podi 98. E si potrebbe continuare per svariati minuti, ma per ora ci accontentiamo di vivere il momento e di aver ritrovato una campionessa straordinaria.