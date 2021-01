Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Sankt Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità ha dominato la gara in lungo e in largo, infliggendo distacchi pesantissimi a tutte le avversarie. Uno show assoluto da parte della bergamasca, che oggi è stata oggettivamente di un altro pianeta e ha impartito una magistrale lezione di sci alpino a tutte le altre rivali. L’azzurra ha allungato in testa alla classifica di discesa ed è salita al terzo posto di quella generale. La nostra portacolori ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Pensavo che la gara sarebbe stata molto stretta e risicata come distanze cronometriche, ma quando ho visto 1:24.06 al traguardo ho pensato al tempo della prova che era 1:25:65 e ho pensato che oggi sarebbe stata dura battermi. Ho sciato veramente forte“.