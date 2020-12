Soddisfazione per Sofia Goggia dopo la prima vittoria della stagione in Coppa del Mondo , nella discesa della Val d’Isere. Per la campionessa olimpica di PyeongChang 2018 una prova dominante, che non lascia spazio a particolari interpretazioni di sorta. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “ Oggi tecnicamente ho sciato meglio rispetto a ieri, ma come approccio sono stata molto meno aggressiva. Non mi aspettavo che questo tempo bastasse per la vittoria. Sono stata chirurgica. Sono contenta di esser cresciuta in un gruppo che mi ha dato la possibilità di diventar forte, ci si traina a vicenda “.

Più tradi, alla FISI: “Sono contenta di esser tornata sul podio e sul gradino più alto, non era scontato. Poi oggi ho patito un pochino i dolori causati dal rischio di ieri, quindi mi sono dovuta fare un’iniezione di antidolorifico, però poi quando sale l’adrenalina in gara non senti più nulla. Sono molto contenta di aver vinto. Pensavo che non sarebbe bastato quando ho tagliato il traguardo, però ha pagato e quindi bene così“. Ho cercato di partire forte da subito, sapendo che la prima parte non era il mio forte, poi ho cercato di sciare sui miei appoggi, anche perché con il male che ho alle tibie per ieri non potevo fare altrimenti. A dir la verità ieri, secondo me, è stata una gara migliore nell’atteggiamento, un po’ troppo al limite. Oggi ho sciato meglio tecnicamente. Siamo sempre work in progress, non si è mai arrivati e ogni passo è un passettino avanti sul percorso. Cerco di godermi la bella vittoria di oggi, su domani ci concentriamo domani“.