“Penso di aver fatto un’ottima discesa come atteggiamento, tutta all’attacco. Purtroppo ho commesso un errore nella parte finale, che è stato anche un rischio inutile. Sono comunque riuscita a restare in piedi dove tante sono cadute. Penso che senza quell’errore avrei potuto ambire alla vittoria, per oggi va bene così. E’ una fortuna esserne uscita illesa. Questo risultato è la conferma che ci sono e sto lavorando nella giusta direzione. E’ una situazione da working in progress".