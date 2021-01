Dominante. Difficile descrivere quanto fatto da Sofia Goggia nella discesa di Sankt Anton, perchè l'azzurra ha lasciato tutti senza parole. Sotto il sole del Tirolo, la bergamasca traccia linee impossibili per chiunque altra, volando a velocità siderali per la concorrenza. Coi soliti brividi per chi la guarda da fuori, perchè lei è così, prendere o lasciare. E oggi è un prendere meraviglioso. Pulita in alto, irresistibile dalla compressione in giù. Scende col pettorale numero 5, ma subito dopo la sua gara si capisce che sarà dura per chiunque. Non solo starle davanti, ma anche avvicinarsi. E così è. La prima delle umane è l'austriaca Tamara Tippler, l'unica a restare sotto il secondo di svantaggio. Terza, di nuovo, è Breezy Johnson. Una gradevole conferma.