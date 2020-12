Una vendetta immediata, servita calda. Anche se sarebbe più giusto parlare di rivincita, perchè il duello visto in questi giorni tra Sofia Goggia e Corinne Suter è uno degli aspetti più spettacolari di questa prima parte della Coppa del Mondo di sci alpino, una sfida che ci auguriamo di vedere fino a primavera. Ma stavolta il sorriso più grande è quello dell'azzurra, che dimentica gli 11 centesimi beffa della prima gara e si prende la seconda discesa della Val d'Isere con un'altra prova clamorosa. Nessuna sbavatura, in una gara forse più controllata dopo i numeri di venerdì e alla fine anche più efficace. In controllo nel primo segmento, semplicemente insuperabile da metà gara in giù: Sofia c'è, a un anno dall'ultimo successo in Coppa. Un livello superiore come quello della svizzera, che legittima una volta di più la coppetta di specialità vinta a marzo. Terza, di nuovo, è Breezy Johnson , che con la Oreiller-Killy ha dimostrato un feeling particolare.

È tesa Goggia, all'angolo del leader. Qualcosa nella sua prova non l'ha convinta e la luce verde che in molte accendono nella prima metà di gara non la fa stare tranquilla. Ma ogni spauracchio viene messo a tacere nella zona della compressione, proprio dove lei aveva sbagliato venerdì. L'ultimo brivido lo porta la norvegese Lie, che un errore nel finale condanna al quarto posto a 33 centesimi da Sofia. Sorride comunque, lei, al miglior risultato in Coppa. Brava, come la tedesca Weidle che chiude quinta. Una zona in cui per un minuto abbondante si spera possa inserirsi anche Elena Curtoni. Ma l'azzurra paga cara una sbavatura e finisce addirittura quindicesima, due piazze meglio di una positiva Laura Pirovano. Non è giornata, di nuovo, per Francesca Marsaglia (24esima) e soprattutto per Marta Bassino: la piemontese parte col pettorale 1 e scia contratta, senza fiducia negli appoggi e sprofonda fuori dalla zona punti. Come Petra Vlhova, anche lei in difficoltà. Zero a zero in ottica generale, anche se si sperava che l'azzurra rosicchiasse qualche altro punticino.