Imprevedibile slalom! Per caratteristiche innate e tanto più in questa stagione, davvero senza padroni nè certezze tra i rapid gates. A Zagabria, per il debutto nel nuovo anno della Coppa del Mondo maschile, la copertina se la prende Linus Strasser. Di rimonta, come aveva fatto Kristoffersen a Madonna di Campiglio, il tedesco risale dall'ottava posizione con una seconda discesa all'attacco, contro il cronometro e una pista davvero segnata dai concorrenti, ben più di quanto visto nella prima manche. L'atteggiamento giusto per mettere nel sacco tanti favoriti della vigilia e chiudere davanti a un manipolo di cugini austriaci. Secondo è Manuel Feller, mai così continuo in carriera: quarto, terzo, secondo fin qui (appuntamento ad Adelboden per il bersaglio grosso?). Terzo è Marco Schwarz, un altro che ha trovato consapevolezza.

Rimonte ed austriaci si diceva, e allora parliamo di Michael Matt. In difficoltà in Badia e Campiglio - e ancora di più nella prima manche a Zagabria - il fratello del grande Mario piazza il miglior tempo di manche e risale dalla 26esima alla quarta posizione, sfruttando una pista ancora intonsa. Bravo. E che dire di un gigantista come Filip Zubcic? Il croato fa il padrone di casa, sorprende nella prima manche e si ripete nella seconda: è quinto! Quanta concorrenza, quest'anno. Basta poco e si rischia di sprofondare e ne sa qualcosa anche Clement Noel. Vincitore uscente a Sljeme, quasi dominante nella prima discesa ma solo settimo al traguardo. Vederlo senza podi, dopo tre gare, fa specie. Il francese fa comunque meglio del connazionale Alexis Pinturault, che rischia di uscire e finisce solo diciottesimo. Henrik Kristoffersen, invece, dimostra che i problemi sono ben lontani da una soluzione e agguanta un misero - per lui - decimo posto.

Zagabria era stata anche teatro dell'ultima vittoria italiana in slalom, il 5 gennaio 2017, grazie a Manfred Moelgg. Ma oggi siamo ben lontani da quel giorno di gloria. Manny e Stefano Gross non trovano mai ritmo e finiscono fuori dai 30 nella prima manche. Vinatzer, terzo un anno fa su queste nevi, inforca dopo poche porte già a ora di pranzo. Stesso destino anche per Maurberger e Liberatore. Alla fine, a punti, vanno i due rientranti dallo stop per Covid, a cui non si chiedeva nulla di più: Tommaso Sala è 24esimo, Giuliano Razzoli 26esimo. Poteva andare meglio...

