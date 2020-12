Proseguirà oggi, lunedì 28 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.30 si terrà il terzo Super-G maschile della stagione, in programma a Bormio, in Italia, con sette azzurri. Saranno infatti al cancelletto di partenza Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder. E’ stato infatti invertito il programma inizialmente previsto: oggi, lunedì 28, il meteo è incerto e così la giuria della Coppa del Mondo maschile, la FISI ed Infront hanno scelto di invertire il programma delle gare a Bormio, sulla pista Stelvio. Così oggi, lunedì 28, è in programma il Super-G, con il via alle ore 11.30, mentre per domani, martedì 29, è riprogrammata la discesa, sempre alle ore 11.30. Al momento, secondo quello che fa sapere la FISI, la ricognizione è confermata a Bormio, dove è in corso una fitta nevicata: la prossima decisione per la partenza del terzo Super-G maschile della stagione verrà presa alle ore 10.30. Il piano B sarebbe quello di far disputare la discesa domani, come da programma, mentre il Super-G verrebbe recuperato mercoledì 30 dicembre.