L’americana Alice Duran McKennis ha vinto la prima prova delle discesa libera della Val d’Isere. La statunitense ha chiuso con il miglior tempo di 1’46”78, precedendo di tredici centesimi la connazionale Breezy Johnson. Terzo posto per un’ottima Sofia Goggia, staccata di ventisei centesimi dalla vetta. Con lo stesso distacco della bergamasca ha chiuso anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Le due hanno preceduto la svizzera Corinne Suter (+0.40), l’austriaca Mirjam Puchner (+0.65) e l’altra elvetica Lara Gut-Behrami (+0.67) e l’austriaca Nicole Schimdofer (+0.70). Una buona prova per la squadra azzurra, visto che a completare la Top-10 ci sono Elena Curtoni (+0.77) e Marta Bassino (+0.78). Diciannovesimo posto per Federica Brignone, che ha accusato un ritardo di 1.79 appena davanti a Francesca Marsaglia (+1.89). Appena fuori dalle prime venti, invece, la slovacca Petra Vlhova, leader della classifica generale di Coppa del Mondo.