La FIS , Federazione Internazionale di Sci, secondo quanto riportato dal sito federale, ha effettuato nella giornata di ieri il consueto controllo neve sul Saslong della Val Gardena , che ha dato esito positivo: sono state così confermate le gare di Coppa del Mondo maschile in calendario . Si disputeranno così, come da programma, il Super-G venerdì 18 e la discesa libera sabato 19 dicembre . Naturalmente nei giorni antecedenti si terranno le due prove cronometrate della discesa libera, mercoledì 16 e giovedì 17. Sia le prove che le gare sono in programma alle ore 11.45 .

Così al sito federale Rainer Senoner, direttore di gara: “Quest’anno abbiamo un buon mix di neve naturale e neve tecnica. La neve naturale è ideale per le zone di caduta e quindi essenziale per la sicurezza degli atleti. La neve tecnica, invece, permette una perfetta preparazione della pista, in modo che Jansrud, Kriechmayr, Paris e colleghi trovino condizioni ideali sul Sochers, sulle Gobbe del Cammello e sul Ciaslat. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta la società Funivie Saslong Spa. L’anno scorso sono stati effettuati importanti investimenti per un nuovo impianto di innevamento di Demaclenko. I nuovi cannoni sparaneve funzionano in modo estremamente efficiente e facilitano i nostri preparativi sulle piste“.