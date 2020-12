Petra Vlhova e Michelle Gisin condividono la leadership dopo la prima manche del secondo slalom di Levi. La slovacca si conferma dopo la vittoria di ieri, mentre la svizzera sicuramente ha stupito molto con una prestazione davvero eccezionale. Entrambe hanno chiuso con il tempo di 54”32, facendo la differenza rispetto alle avversarie nella parte più ripida del tracciato. C’è grande battaglia per la vittoria e per il podio dopo metà gara. Rispetto a ieri i distacchi sono molto più ravvicinati, come dimostrano i soli 23 centesimi che dividono Wendy Holdener dalla vetta della classifica. Quarta posizione per Mikaela Shiffrin, che ha accusato un ritardo di 37 centesimi dalla coppia di testa. L’americana probabilmente sta pagando una condizione fisica ancora non ottimale, non riuscendo a fare la differenza soprattutto sul muro.