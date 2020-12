Il tempo sembra essersi fermato a Levi (Finlandia). Sulle nevi lapponi è Petra Vlhova a vincere il primo dei due slalom speciali in programma nel weekend, ma la notizia più importante è un'altra: Mikaela Shiffrin, al rientro in gara dopo 300 giorni, scia già a livelli eccelsi e si piazza seconda a un'incollatura dalla rivale (+0.18), incantando alla sua maniera per alcuni tratti di gara e dando la sensazione di aver sciato con margine. Guerre stellari come ai vecchi tempi, insomma. Un duello appassionante in slalom e che potrebbe essere - ma è ancora presto per dirlo - il primo capitolo di un testa a testa avvincente anche per la Coppa del Mondo generale, azzurre permettendo. Intanto la slovacca si prende il primo round e anche il pettorale di leader della classifica generale, frutto anche del terzo posto nel gigante d'apertura a Soelden. Per lei è la quindicesima vittoria in Coppa del Mondo, la quarta di fila in slalom. Ma non c'è tempo per rilassarsi: tra meno di ventiquattrore c'è il secondo round.