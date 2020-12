Sotto la neve di Santa Caterina spunta la sagoma di Filip Zubcic . Il croato vince il primo dei due giganti in programma grazie a una seconda manche strepitosa, danzando tra le porte della "Deborah Compagnoni" come nessuno degli agguerriti rivali. Una rimonta da applausi dal sesto posto della prima manche, una risalita che assomiglia in parte a quanto avevamo visto a Naeba, lo scorso febbraio. Allora il classe '93 di Zagabria vinse la sua prima gara in Coppa del Mondo partendo addirittura dalla dodicesima piazza. E anche stavolta nessuno ha saputo replicare. Non Zan Kranjec , padrone della prima discesa e comunque secondo al traguardo finale. E neanche il solido Marco Odermatt , che si prende un altro podio dopo quello inaugurale di Soelden.

Che dire, il gigante maschile è diventato una delle discipline più imprevedibili e divertenti da guardare da quando Marcel Hirscher ha smesso di esserne il padrone. Soprattutto i due leader designati, Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, continuano a marcare visita. Il francese esce comunque vincitore nel confronto grazie a un quinto posto che, pur non soddisfacente per uno come lui, gli permette di mantenere la testa della classifica generale. Disastroso, invece, il norvegese. In corsa per il podio dopo la prima prova, ma da dimenticare nella seconda manche, dove un errore nella parte alta lo costringe a un numero da circo e al 22esimo posto finale. Giornata complicata per tutta la squadra norge: il migliore alla fine è Aleksander Aamodt Kilde, nono, mentre il vincitore di Soelden Lucas Braathen non trova mai il ritmo e finisce dodicesimo, con lo stesso tempo del compagno di squadra Haugen. Poca gloria anche per gli italiani. Si erano qualificati solamente Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini, ma nessuno dei due è riuscito a cambiare marcia. Il primo chiude 21esimo, due posizioni meglio dell'altro azzurro. Poco spazio per rimuginare o festeggiare, comunque: tra poche ore si replica, meteo permettendo. Il pettorale rosso di leader di specialità sarà indossato da Marco Odermatt.