Bruttissimo incidente in avvio della prima manche del gigante di Adelboden , prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Tommy Ford , sceso col pettorale numero 4, è infatti caduto nel tratto conclusivo della durissima pista svizzera: è scivolato a terra, si è girato sul suo busto ed è andato a s battere violentemente contro le reti di protezione . Ford ha battuto violentemente la testa sulla pista ed ha perso conoscenza: immediatemente soccorso, lo sciatore americano avrebbe perso conoscenza ed è stato portato in elicottero verso l'ospedale. La gara è stata interrotta per quasi trenta minuti.

Per fortuna come anticipato dal quotidiano svizzero Blick, Tommy Ford è cosciente e non è in pericolo di vita. A darne conferma con un tweet è stato la squadra di sci alpino USA, che ha puntualizzato come lo sciatore americano era cosciente quando è stato trasportato in ospedale, ha parlato coi soccorittori quando lo hanno caricato. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami neurologici per capire l'entità dei danni e una diagnosi ma il fatto che non sia in pericolo di vita è già una splendida notizia.