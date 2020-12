Il volto di Ledecka all'arrivo è sempre quella di una ragazza che crede di trovarsi nel posto sbagliato, la campionessa olimpica in carica questa vittoria se la merita eccome: la ceca scia benissimo e fa suo il primo SuperG di quest'anno, centrando il secondo successo in Coppa del Mondo in carriera (dopo il successo in discesa a Lake Louise del 6 dicembre scorso). Seconda un'ottima Corinne Suter, poi spazio alle azzurre.