La gara, che non si è potuta disputare nella giornata di ieri per colpa delle avverse condizioni meteorologiche, si svolge oggi sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni senza alcun problema e lo spettacolo se ne sta giovando. Non nevica più, il cielo rimane coperto, ma la visibilità è perfetta per gli atleti. Il pendio non è impossibile e il tracciato appare abbastanza regolare, per cui i distacchi non sono particolarmente ampi e nella seconda manche potrà ancora accadere di tutto.

La prima, quindi, ha visto emergere lo svizzero Marco Odermatt, impeccabile nella sua sciata dal cancelletto fino al traguardo, che ha tagliato con il tempo complessivo di 1:04.03, precedendo per appena 19 centesimi il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen, mentre a 24, in terza posizione, troviamo Alexis Pinturault, che è alla caccia del primo podio in gigante della sua annata. Il francese ha disputato una prova di spessore, specialmente nel settore centrale, ma ha lasciato qualche centesimo di troppo nel finale.

Quarto posto per lo statunitense Tommy Ford, con un distacco di 43 centesimi dalla vetta, davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, che si ferma in quinta posizione a 60, dopo una discesa senza particolari errori, ma nella quale non è sembrato mai trovare la giusta velocità nelle parti più filanti. In sesta posizione si è classificato lo svizzero Gino Caviezel a 68 centesimi, davanti al norvegese Aleksander Aamodr Kilde ed al connazionale Loic Meillard, a pari merito con un gap di 76 centesimi. L’elvetico si può tranquillamente mangiare le mani, dato che si era presentato all’ultimo intermedio con meno di due decimi di ritardo, commettendo poi un errore non da poco nel finale.

Nono il francese Mathieu Faivre a 81 centesimi, quindi è decimo lo slovacco Adam Zampa a 83, davanti al tedesco Alexander Schmid che chiude a pari merito con Zan Kranjec a 85. Lo sloveno parte bene, ma perde molto nel tratto conclusivo e ha di che recriminare dalla sua prova. Bisogna scendere fino alla quattordicesima posizione per trovare il primo dei nostri: Luca De Aliprandini. Il trentenne nativo di Cles, dopo la prova sottotono di sabato, cambia pelle in questa prima manche, che affronta con il piglio giusto. Si ferma a 93 centesimi dalla vetta, ma fino a due terzi del tracciato accusava appena mezzo secondo da Odermatt. Prima manche da dimenticare per Giovanni Borsotti che commette un errore pesante a metà tracciato e conclude a 3.09.

A questo punto tutto è rimandato alle ore 13.00 per la seconda manche, nella quale si andrà a comporre il podio della seconda prova sulle nevi italiane e, ne siamo certi, le sorprese non mancheranno a Santa Caterina Valfurva.

