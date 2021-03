Marta Bassino ce l’ha fatta e può godersi il momento. L’azzurra si è aggiudicata con una prova d’anticipo la Coppa del Mondo di sci alpino femminile nella specialità del gigante, grazie al quarto posto nella prova di Jasna(Slovacchia).

La vittoria della 25enne di Borgo San Dalmazzo è significativa, se si tiene conto del suo percorso: 4 vittorie nei 7 giganti andati in scena in questa stagione, da associare poi a un terzo e a un quarto posto. Grande continuità di rendimento, dunque, per Marta che così ha portato avanti la tradizione italica tra le porte larghe ricordando quanto fatto da Federica Brignone nella stagione agonistica passata. Una storia annoverante nomi di altissimo profilo come quelli di Deborah Compagnoni e di Denise Karbon.

Ieri è stata una giornata bellissima. Ora penso a finire la stagione nel migliore dei modi, per il futuro visto che sono un’atleta polivalente punto ad allargare il raggio sempre di più anche sulle altre discipline. Se ho paura al cancelletto? Non ho nessuna paura, abbiamo sempre la situazione sotto controllo“, le parole dell’azzurra ai microfoni di Radio Anch’io Sport (fonte: Ansa).

