La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia: al termine della gara odierna vince Marta Bassino, al quarto successo in cinque giganti, con l’azzurra terza nella generale e prima nella classifica di specialità.

Così l’azzurra al sito federale: “Sto vivendo delle emozioni indescrivibili, non riesco a trattenere le lacrime. E’ come se non capissi cosa mi sta succedendo. E’ bellissimo vivere queste emozioni cosi forti, fatico a tenerle a bada. Sono stati due giorni piuttosto tosti, oggi nella prima manche ho accusato un po’ la fatica di sabato su una pista così difficile, una delle più toste che abbia mai affrontato in Coppa del Mondo. Nella seconda ho tirato fuori tutte le energie che mi erano rimaste, quando ho visto la luce verde vicino al mio nome e Shiffrin che perdeva costantemente tempo nei miei confronti, l’emozione è scoppiata”.

I programmi di Bassino: “Vivo il momento più bello della mia carriera e me lo godo, non sto pensando troppo al futuro, vivo giorno dopo giorno e gara dopo gara, cercando di raccogliere ad ogni appuntamento il massimo e alla fine faremo i conti. Probabilmente settimana prossima salterò una delle due discese in programma a Crans Montana e farò invece il supergigante, poi toccherà al gigante di Kronplatz e alle gare di Garmisch prima dei Mondiali“.

