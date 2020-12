La prima manche del gigante dell’Alta Badia parla francese. In testa a metà gara c’è infatti Alexis Pinturault, che ha chiuso la sua prova con il miglior tempo di 1’13”27. Il transalpino va a caccia ancora del primo podio stagionale in questa specialità e cercherà di riportare alla Francia una vittoria che manca sulla Gran Risa in gigante addirittura dal 2001 con Frederic Covilli.