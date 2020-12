Lo slalomista austriaco nativo della Carinzia, Marco Schwarz, è risultato positivo al Covid-19. Per fortuna ha solo lievi sintomi, è già isolato in casa, non sarà presente ovviamente venerdì in gara, ma non è ancora entrato nella “bolla” di Lech (come tutti, del resto), motivo per cui l‘Austria maschile potrà partecipare regolarmente al parallelo. In Austria oltretutto le norme sono diverse rispetto a quelle finlandesi.