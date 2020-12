Bellissimo riscatto da parte di Luca De Alip randini, che entra di prepotenza nella top 10: il 30enne di Cles, 14° nella prima manche, chiude al 6° posto , miglior risultato stagionale. E se non fosse stato per un errorino a metà della seconda manche, avrebbe potuto essere podio.

Chi è certamente contento oggi è Stefano Baruffaldi, 28enne di Dervio, che per la prima volta si qualifica per la seconda manche di un gigante: 30° nella prima manche, è autore anche di una onesta seconda manche e chiude al 23° posto. Riccardo Tonetti chiude a punti con il 26° posto; non sono riusciti a qualificarsi per la seconda manche gli altri azzurri, ovvero Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Daniele Sorio, Hannes Zingerle e Alex Hofer.