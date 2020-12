Una notizia fantastica per un comprensorio che da anni attendeva di entrare nella Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà ancora una volta l’Italia a recuperare le gare femminili cancellate qualche giorno fa, nel caso specifico a Yanqing, in Cina. Nello stesso week-end, il 27 e 28 febbraio 2021, a pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali di Cortina, la Val di Fassa ospiterà infatti la discesa e il superG previsti in calendario e permetterà alla Fis di salvaguardare il circuito di Coppa. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio Fis tenutosi lunedì in videoconferenza.