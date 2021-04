Ancora un ritiro all’interno del Circo Bianco: è quello della svizzera Rahel Kopp, 27 anni, principalmente buona combinatista, capace di piazzarsi quattro volte tra le prime 10 classificate in Coppa del Mondo: “Sono stata in grado di realizzare un sogno d’infanzia arrivando a gareggiare fino al massimo circuito mondiale – le sue parole a Swiss Ski – e adesso deve ammettere a me stessa che non ha senso continuare se non si va avanti con la necessaria determinazione. Ho provato tutte le emozioni possibili nello sci, positive e negative. Questo sport si è rivelato un’ottima scuola di vita per me, ma la vita stessa offre molto di più”.

Il suo miglior risultato in assoluto è un quarto posto ottenuto nel febbraio 2019 a Crans-Montana, in combinata. La decisione di porre fine alla carriera proprio adesso non è stata facile, per Kopp. “Molte lacrime sono scese, soprattutto perché le emozioni che ho potuto provare negli ultimi dieci anni sono state molto forti. Adesso arriva un grande cambiamento nella mia vita e questo passo richiede sempre coraggio“. “Rahel Kopp era un’atleta molto professionale e laboriosa“, ha detto Beat Tschuor, capo allenatore femminile di Swiss Ski. “Auguro a Rahel tutto il meglio per le sfide future“. Nei prossimi mesi Kopp completerà la sua laurea in economia presso la FernUni Svizzera.

TUTTI I RITIRI AL FEMMINILE NEL 2021: Rahel Kopp (SUI), Leonie Zopp (SUI), Alina Odermatt (SUI), Michaela Wenig (GER), Marina Wallner (GER), Martina Ostler (GER), Eva-Maria Brem (AUT), Bernadette Schild (AUT), Resi Stiegler (USA), Laurenne Ross (USA), Alice McKennis (USA), Mireia Gutierrez (AND), Josephine Forni (FRA), Jennifer Piot (FRA), Irene Curtoni (ITA).

TUTTI I RITIRI AL MASCHILE NEL 2021: Marc Gisin (SUI), Lars Kuonen (SUI), Hannes Reichelt (AUT), Ted Ligety (USA), Julien Lizeroux (FRA), Jean-Baptiste Grange (FRA), Baptiste Alliot-Lugaz (FRA), Maxime Rizzo (FRA), Remy Falgoux (FRA), Victor Guillot (FRA), Fabian Bacher (ITA), Giordano Ronci (ITA) , Bastian Meisen (GER), Frederik Norys (GER).

