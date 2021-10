L’appuntamento è fissato per il weekend del: Sul ghiacciaio austriaco delandranno in scena le prime gare della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 ad aprire le danze. Lo storico in casa Italia parla di due piazzamenti sul podio al maschilesecondo nel 2012 esecondo nel 2004), mentre tra le donne vantiamo i successi di(lo scorso anno) oltre a numerosi podi.

Sono sedici i convocati azzurri dai direttori tecnici Roberto Lorenzi e Gianluca Rulfi per il debutto stagionale, otto per genere. Al cancelletto di partenza ci saranno. Non ci sarà il veterano Manfred Moelgg, ancora non al meglio. Grande curiosità per Vinatzer che per la prima volta si cimenterà in gigante nel circuito maggiore e sarà interessante capire quale sarà il suo livello, lui che nello slalom ha una tecnica votata all’attacco. Osservato speciale anche De Aliprandini, capace dell’argento mondiale in questa specialità a Cortina. Tra le donne saranno impegnate. Bassino è detentrice della Coppa di specialità.