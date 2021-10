Sci Alpino

Sci alpino, Dominik Paris: “Coppa di discesa? Faccio il possibile”

In sede di presentazione della nuova stagione della FISI Dominik Paris racconta com’è andata la sua estate e come si approccia alla nuova stagione ormai alle porte. Paris è tornato quello pre infortunio? “Io Spero!” Possiamo lottare per la Coppa del Mondo di discesa: “Faccio tutto il possibile, poi vediamo cosa viene fuori”.

00:00:52, un' ora fa