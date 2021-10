Il Circo Bianco si prepara per tornare nuovamente in scena e l’esordio sarà nel consueto fine-settimana sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Soelden.

La squadra italiana è pronta ad affrontare l’appuntamento dei due giganti femminile e maschile con la voglia di far vedere aggressività e determinazione. Federica Brignone, da questo punto di vista, vuol proiettarsi a questa stagione così importante nel migliore dei modi. Il target principale, come è ovvio, sono le Olimpiadi di Pechino e Federica ha deciso di staccarsi dal resto della squadra italiana per la preparazione, allenandosi con il fratello e il suo fido skiman Mauro Sbardellotto.

E’ con un bel sorriso che Brignone si è presentata ai microfoni della Rai parlando di quel che ci sarà sabato 23 ottobre sulle nevi austriache: “Mi sento serena, sono contenta di essere qui a Soelden e di ricominciare a gareggiare. Il fatto che ci sia il pubblico mi dà adrenalina e delle belle sensazioni. Mi auguro di essere pronta, ho fatto una bella preparazione e fisicamente sto molto bene. Penso siano dei fattori positivi che mi possano aiutare. Soelden sarà una gara di atteggiamento e questo potrebbe fare la differenza. Ce la metterò tutta“.

Coppa del Mondo 2021-22 Pirovano: "Ho sentito ‘toc’ e ho capito che il ginocchio era andato" 20 ORE FA

Non resta che attendere quello che accadrà e le attese non mancano visto che la squadra femminile nostrana vanta tre vittorie in questo round: Marta Bassino nel 2020 (a precedere Brignone), Federica nel 2015 e Denise Karbon nel 2007. A questi riscontri vanno associati anche gli undici podi complessivi.

Brignone: "A Cortina non è girato nulla. Critiche? Dico ciò che penso"

Coppa del Mondo 2021-22 Sölden inaugura la stagione: programma, orari tv e streaming 17/10/2021 A 10:47