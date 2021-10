Sci Alpino

Sci alpino, Marta Bassino: “Tokyo a tinte azzurre? Noi dell’invernale non ci tiriamo indietro”

Sci alpino - Il Presidente del CONI Malagò ha messo in guardia la spedizione azzurra di Pechino, dopo quello che è successo a Tokyo e Marta Bassino risponde: “Noi dell’invernale non ci tiriamo indietro”. L’azzurra è pronta per le Olimpiadi Invernali.

00:00:54, 6 minuti fa