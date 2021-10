Sul ghiacciaio del Rettenbach andrà in scena il primo duello tra Alexis Pinturault e Marco Odermatt, i due grandi favoriti per la conquista della Coppa del Mondo. La squadra azzurra si affida soprattutto a Luca De Aliprandini, anche se il miglior risultato dell’argento iridato di Cortina a Soelden è un ottavo posto nel 2019. C’è curiosità nel vedere in gigante anche Alex Vinatzer, che si cimenterà anche in questa specialità oltre che nel suo amato slalom. Il podio manca addirittura dal 2012, con il secondo posto di Manfred Moelgg. Un tabù assolutamente da sfatare in fretta.

Luca De Aliprandini: "A Soelden voglio fare una bella gara"

"C'è la voglia di partire bene, anche se gli allenamenti non sono andati benissimo. Speriamo di iniziare con il piede giusto domenica. Ho avuto un problemino al tendine rotuleo, ho perso un mese di preparazione tra luglio e agosto ora mi sono tolto l'infiammazione. Equiparazione discipline? Ci saranno sempre lamentele, è difficile accontentare tutti. Dovrebbero mettere più giganti, visto che è la disciplina più praticata da tutti. Mondiale ogni anno? Non saprei se è meglio o peggio. Obiettivo? A Soelden voglio fare una bella gara, sarebbe bello stare tra i 5, anche se so di non essere al 100%".

Giovanni Borsotti: "Domenica ci sarà da divertirsi"

"La preparazione è andata bene, le condizioni sono perfette: domenica c'è da divertirsi. Il pubblico si farà sentire, è sicuramente un bene. Gli allenamenti ci permettono di adattarci meglio a qualsiasi condizione. Tutto è molto più elastico ora: i programmi cambiano spesso e noi ci adattiamo. Cambia tutto, anche noi stiamo cambiando. Quando ero giovane davo per scontato di andare alle Olimpiadi, un regalo sarebbe proprio quello".

De Aliprandini quasi in lacrime: festeggiamenti e urlo sul podio

