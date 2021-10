Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. A dare il via alla nuova stagione sarà come sempre il gigante di Soelden sul ghiacciato del Rettenbach. Una gara che è più un test per valutare lo stato di forma delle atlete a quasi un mese dal via ufficiale con gli slalom di Levi e poi le gare americane. Pista come sempre molto complicata e tracciato insidioso, ma che porta a dolcissimi ricordi per i colori azzurri. Ecco le parole delle nostre ragazze alla vigilia della prima gara ai microfoni degli inviati di Eurosport a Soelden.

Sofia Goggia: "Potrò rappresentare l'Italia e non solo sugli sci"

"Io portabandiera? Sono molto onorata, è un motivo d'orgoglio enorme. Ho la possibilità di rappresentare l'Italia non solo con le gare e le sciate, ma anche in un contesto sportivo diverso: in quel momento sarò un po' tutti gli italiani, sono molto emozionata. Gigante? Ho lavorato molto bene quest'estate, sia fisicamente che sugli sci: ora sono a un buon livello, mi manca solo qualcosa per essere al top. Pechino? Non sappiamo molto sulle piste, non avendo fatto gare pre-olimpiche: sarà un'Olimpiade alla cieca, mi concentrerò gara dopo gara".

Federica Brignone: "Tornare sugli sci è sempre una grande emozione"

"Soelden è sempre un'emozione grande, la pista è stata preparata benissimo, sarà molto sciabile e giusta per tutti: si torna al cancelletto, si torna alla gara, mette pressione e dà tanta adrenalina. In preparazione ho fatto fatica, ma ha aiutato molto: ho provato buone sensazioni. Primo obiettivo? Vincere la gara, poi ovviamente ci sono le Olimpiadi, sarebbe bellissimo vincere un'altra medaglia olimpica. Sarà un inverno lungo, dovremo essere in grado di performare in maniera regolare fino a febbraio".

Marta Bassino: "Riparto da zero, sono pronta a giocarmela"

"Riparto da zero, anche se so come è andata l'anno scorso. Se pensi di gestire hai già perso: ho avuto buone sensazioni. La neve non mi è sembrata molto ghiacciata, mi è sembrata molto bella. Emotivamente sto bene, sono pronta a giocarmela: Soelden è la gara che sento di più di tutte, poi di solito mi sciolgo. Ho ancora tanto da imparare: facendo esperienza mi accorgo che ci sono ancora dettagli da migliorare"

