Sci Alpino

Sci alpino, Sofia Goggia: "A Pechino per conquistare qualcosa, non a difendere"

In sede di presentazione della nuova stagione della FISI, Sofia Goggia parla della sua estate e di come si prepara all’inverno. La Coppa del Mondo e ovviamente le Olimpiadi di Pechino cui si presenterà per vincere ancora, non per difendere l’oro di PyeongChang.

