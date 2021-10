discovery+: Una nuova attesissima stagione di sport invernali comincia a Sölden con il primo Slalom Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino LIVE dal ghiacciaio Rettenbach su Eurosport 1

Gigante Femminile, Sabato 23 ottobre alle 9:50 la 1ª manche e alle 13:05 la 2ª manche

Gigante Maschile, Domenica 18 ottobre alle 9:50 la 1ª manche e alle 13:20 la 2ª manche

Bassino, vittoria in apertura di stagione davanti a Brignone

Giunta alla sua 56ª edizione, la Coppa del Mondo di sci alpino (maschile) farà lunga tappa in Italia a dicembre - Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio - mentre il calendario femminile passerà a gennaio da Cortina d’Ampezzo e Plan de Corones prima dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, di cui Discovery sarà broadcaster ufficiale.

Confermati al commento delle gare maschili di Coppa del Mondo 2020-21 Zoran Filicic e Silvano Varettoni, con la partecipazione di Giorgio Rocca, e delle gare femminili Gianmario Bonzi affiancato dalle voci tecniche di Daniela Merighetti e Camilla Alfieri.

Non solo sci alpino, Discovery è la casa degli sport invernali con tutte le gare di Coppa del Mondo e le competizioni internazionali di biathlon, sci di fondo, pattinaggio di figura, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track, pattinaggio di velocità, freestyle e freeski LIVE sui canali di Eurosport e in diretta integrale su discovery+ per un totale di oltre 1000 ore di LIVE all’anno.

Infine, tutti i lunedì sera sul sito di Eurosport Italia torna l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della settimana di stagione invernale.

Discovery+ è anche disponibile su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO

Eurosport è disponibile su SKY e DAZN

